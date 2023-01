Mondo polizze: quali opportunità oggi con un'assicurazione per la casa?

La casa è un bene di grande valore, poiché oltre a essere un importante investimento, è il luogo dove si trascorre gran parte della vita.

Tutelare la propria casa è quindi da considerarsi una vera e propria necessità, sia per far fronte a qualsiasi imprevisto, sia per offrire a sé stessi e alla propria famiglia un più elevato livello di tranquillità.

Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, per molti la casa è diventata anche il luogo di lavoro: è il caso, ad esempio, di chi lavora in smart working, o di chi svolge un’attività indipendente e ha deciso di allestire un ufficio o un laboratorio all’interno della propria residenza.

Per tale ragione, proteggere l’ambiente abitativo con una polizza permette di affrontare eventuali eventi avversi con maggiore tranquillità. Naturalmente, l’assicurazione per la casa deve essere scelta con grande attenzione, valutando dettagliatamente una serie di fattori, a partire dai rischi effettivi a cui l’immobile potrebbe essere soggetto.



Gli elementi da considerare nella scelta di un’assicurazione casa

La polizza assicurativa ideale dovrebbe essere personalizzabile e adattabile ad ogni singola situazione, con la possibilità di essere ulteriormente arricchita con una gamma di garanzie accessorie, dalle più essenziali, come per esempio l'incendio, fino ad ulteriori opzioni più specifiche.

Infatti, prima di tutto è bene considerare che una polizza assicurativa di questo tipo deve essere costruita su misura, al fine di offrire il massimo livello di tutela, e quindi di tranquillità.

Le coperture opzionali più note e diffuse per una polizza casa sono il furto e la ricerca guasti in caso di perdite di acqua, tuttavia ognuno deve avere la possibilità di implementare il prodotto con le garanzie ideali, dalla tutela legale, alla responsabilità civile, alla protezione degli animali domestici.



Tutela contro incendi ed esplosioni

Questa copertura assicurativa si riferisce ai danni provocati da fiamme e incendi, fulmini, esplosioni e scoppi, e spesso anche da allagamenti ed eventi atmosferici.

La copertura contro gli incendi può riguardare anche il danno subito da mobili e oggetti che si trovino all’interno dell’abitazione. In genere, quando viene stipulato un mutuo per l’acquisto di una casa, la banca richiede un’assicurazione comprensiva di garanzia incendi.

Tutela contro furti e rapine

La garanzia contro furti e rapine in una polizza casa riguarda le effrazioni, le intrusioni a scopo di rapina o di truffa e agli atti vandalici.

È importante che questa copertura riguardi anche le spese sostenute per l’installazione o sostituzione di serrature di sicurezza, porte blindate e infissi, ed eventualmente anche lo scippo di beni e oggetti al di fuori dall’ambiente abitativo.



Responsabilità civile casa e famiglia

Un’assicurazione casa deve necessariamente tenere conto anche della famiglia che lo abita. Ciò significa che deve proteggere il titolare, la sua famiglia o comunque i conviventi, così come il personale di servizio e i collaboratori domestici, includendo anche alcune situazioni che potrebbero verificarsi fuori casa.



Ulteriori coperture assicurative aggiuntive

Un prodotto assicurativo di qualità, come si è detto, permette di essere personalizzato anche con ulteriori garanzie, ad esempio la tutela e assistenza veterinaria nei confronti degli animali domestici, l’assistenza legale anche in caso di controversie con i collaboratori domestici e con eventuali locatari e diverse altre opzioni da valutarsi caso per caso.

Per quanto riguarda il costo di un’assicurazione, è evidente che varia in relazione a diversi parametri: le dimensioni dell’immobile e il suo valore, gli oggetti e i mobili contenuti al suo interno, le persone che lo abitano incluso il personale di servizio, gli animali domestici, la presenza di strumenti e di sistemi di protezione e le garanzie che si decide di sottoscrivere.