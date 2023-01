Regione Liguria, sostegno per olivicoltori e zootecnia: da oggi apre la misura 22

la Regione Liguria ha deliberato, nell'ultima seduta prima della pausa natalizia, l’apertura della misura 22 del PSR 21 - 23.

La dotazione finanziaria complessiva è di 4,5 milioni di euro.

Sono beneficiari gli olivicoltori e le aziende zootecniche.

Si tratta di un contributo a favore delle aziende che hanno avuto maggiori costi gestionali nel periodo dei forti aumenti dei prezzi legati alla guerra in Ucraina, con riferimenti al caro energia e all’impennata delle spese sostenute per i mangimi e i consumi, che stanno ancora gravando su molte realtà agricole.

Un sostegno, quindi, rispetto agli effetti del contesto internazionale, sia in termini di rapporto reddito-ricavi sia di costi espliciti, di lavorazione dei prodotti o di trasporto.

La misura prevede per le aziende di bestiame sostegni da 800 a 15mila euro in base alle unità di capi allevati e per il settore olivicolo aiuti da 1.000 a 15mila euro in base alla superficie coltivata.

Le domande possono essere presentate a partire da oggi, 20 gennaio 2023, fino al 31 marzo 2023.