Tutti quei mezzi che fanno parte del servizio trasporto disabili individuali non servono solo per portare la singola persona per delle visite mediche, per dei controlli o per fare delle terapie specifiche, anche se è indubbio che questa è una delle cose più importanti specialmente per chi ha delle gravi patologie.

Però bisogna considerare che una persona singola visto che oggi parliamo dell'individuo che ha problemi gravi di disabilità vuole anche giustamente sviluppare una vita sociale e amicale e quindi ha bisogno a volte di essere portato magari in alcuni centri ricreativi o semplicemente per eventi molto importanti da condividere con gli amici.

Però si tratta di persone che non solo ovviamente hanno difficoltà a spostarsi visto i problemi che hanno, però a volte non riescono nemmeno ad andare in questi posti con i genitori quali non hanno ovviamente i mezzi adatti per far salire su una macchina una persona disabile o con la sedia a rotelle o comunque c'è qualcuno che ce li ha ma sono veramente rare per tutta una questione che ha a che fare con i soldi ma anche con la difficoltà a reperire questi strumenti e questi mezzi.

Questi problemi ci sono soprattutto per quelle persone che vivono nelle grandi città come Roma che hanno problemi strutturali anche per quanto riguarda le barriere architettoniche e quindi una persona che deve spostarsi in teoria sarebbe costretta a usare i mezzi pubblici di trasporto che però dovrebbero essere predisposte ad aiutarli, ma non sempre è così e purtroppo è una cosa che dobbiamo mettere e accettare,anche se bisognerebbe cambiarle.

In ogni caso c'è anche da considerare che se pure i mezzi di trasporto pubblici funzionano sono puntuali e sono predisposti a far salire le persone disabili comunque fisiologicamente non possono essere comodi e quindi la persona che ha problemi di deambulazione che si deve muovere con questi veicoli in ogni caso andrebbe ad avere disagio.

Teniamo presente che grazie al servizio trasporto disabili di alto livello come quello di cui parliamo oggi si può personalizzare in base all'esigenza dell'individuo.

Come e quando utilizzare questo servizio

Come dicevamo all'inizio per fortuna non ci sono vincoli sotto questo aspetto nel senso che questo servizio può essere usato al di là della destinazione dei viaggi e dei servizi trasporto disabili.

Infatti in questo caso non si tratterà di richiedere a un'ambulanza privata le cui tratte riguardano soprattutto le strutture ospedaliere o anche il domicilio della persona mentre casa della vettura per disabili parliamo di un veicolo che è stato pensato proprio per fare stare la persona comoda al suo interno quando deve spostarsi magari per tanti km.

La cosa importante da fare è andare a prenotare prima in modo da esprimere quelle che sono le esigenze e a raccontare anche quelle che sono le patologie della persona in modo che l'azienda possa predisporre il servizio personalizzato adatto per quella persona e in alcuni casi deciderà di far andare un operatore sanitario e questa è una cosa che accade soprattutto nei casi un po' più delicati dal punto di vista della Salute.