Nasce il comitato a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo a segretario: "Per un nuovo Pd torniamo sui contenuti"

Sta prendendo forma il comitato a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo a Segretario del Partito Democratico.

"Con la candidatura di Gianni - afferma Andrea Toso, referente sulla Provincia di Savona - mettiamo al centro un obbiettivo ambizioso: quello di concentrarci sui temi anziché sulle persone. Riteniamo fondamentale il contributo del Partito Democratico per il futuro della sinistra italiana tutta e siamo contrari alla concezione derbystica di questo congresso che dovrebbe riconoscere come veri protagonisti le iscritte e gli iscritti, le e i costituenti ma soprattutto il nostro elettorato scontento che dobbiamo riavvicinare alla passione dei temi e della politica".

"Il Pd qualche errore lo ha fatto e proprio per questo dobbiamo promuovere la ricostruzione di una sinistra sui temi fondamentali come l'ambiente, il lavoro, la pace, l'istruzione, la giustizia sociale, la cultura e la creazione di un futuro per le nostre ragazze e i nostri ragazzi su tutti questi temi, dobbiamo riflettere noi stessi per ricostruire un nuovo Pd aperto e inclusivo. Questa è - conclude Toso - la speranza che vogliamo portare come un seme in questo congresso".