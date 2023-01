Caso plusvalenze, Genoa e Samp si salvano. Condannata solo la Juve

Pericolo scampato per Sampdoria e Genoa, coinvolte nel caso plusvalenze.

La Corte Federale ha infatti accolto l’istanza per la revocazione del processo, presentata dalla procura Figc, riaprendo così un procedimento sportivo a carico della Juventus. Sanzioni solo per il club bianconero e i suoi dirigenti, prosciolti invece gli altri club comprese le genovesi.

Alla Juventus inflitti anche 15 punti di penalizzazione da scontare nella Serie A in corso.

Questo il comunicato diramato dall'organo di giustizia sportiva

"La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio). La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti".