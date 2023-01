Giornata della Memoria, la varazzina Mariandrea Cesari protagonista del cortometraggio "La Cartolina di Elena"

Nella mattinata di ieri, in anteprima al cinema Farnese a Roma, è stato proiettato in anteprima il film “La Cartolina di Elena” nel quale è protagonista la varazzina Mariandrea Cesari.



Il film racconta la storia di una bimba, Elena Colombo, nata il 5 giugno del 1933 a Torino. Elena trascorse un’infanzia tranquilla e spensierata come quella di tanti bambini, quando la sua esistenza venne sconvolta dalla promulgazione nel 1938 delle leggi razziali e dalla conseguente politica discriminatoria e persecutoria.



La famiglia Colombo fu costretta a scappare, prima a Rivarolo Canavese, dove Elena conobbe la sua amica Bianca, e poi a Forno Canavese, dove l’8 dicembre del 1943 furono tutti arrestati.



I genitori furono spediti subito nel campo di Auschwitz sullo stesso treno di Liliana Segre, mentre Elena venne affidata alle cure di una famiglia per tre mesi finché non fu anch'essa catturata e mandata ad Auschwitz, subito dopo aver scritto il suo ultimo saluto, un'ultima cartolina all'amica. Elena morirà proprio nel giorno del suo arrivo all'età di 10 anni, il 10 aprile 1944.



Il corto si apre nel presente raccontando la storia di due adolescenti di Torino, Cecilia e Fabrizio, che ritrovano una vecchia fotografia. Quell’ambiguo ritrovamento scatena nei ragazzi la voglia ricostruire la storia celata dietro a quello scatto, la storia della piccola Elena.

È stato scritto e prodotto da Simona Ercolani e diretto da Raffaele Androsiglio ed è interpretato proprio da Mariandrea ed Emanuele Casati.



Il cortometraggio interpretato dalla giovane attrice di Varazze si potrà vedere il 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, alle 16.00 su Rai3 e su Rai Gulp alle ore 16.50.