Celle piange la scomparsa dello storico barbiere Saverio Omnias

Celle Ligure è in lutto per la scomparsa di Saverio Omnias mancato all'età di 86 anni.



Storico barbiere, stimato e apprezzato dalle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, aveva gestito per anni ai Piani la bottega di via Monte Tabor e ha tagliato i capelli a generazioni di cellesi.



Suo figlio Massimiliano, Max, anche lui parrucchiere che aveva lavorato spalla a spalla con il papà, era scomparso nel giugno del 2010 prematuramente all'età di 42 anni, a seguito di un incidente stradale sull'autostrada A10, tra Spotorno e Vado, all'uscita della galleria Fornaci.



Il rosario sarà recitato questa sera alle 18.30 nella cappella delle camere ardenti dell'ospedale San Paolo di Savona.



Il funerale verrà celebrato domani, lunedì 23 gennaio, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale S. Maria Assunta ai Piani di Celle.