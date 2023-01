La Samp riceve l'Udinese, l'obiettivo è mantenere vive le speranze di salvezza. Stankovic: "Non dobbiamo mollare di un centimetro"

Sampdoria-Udinese, ore 12.30. È questo il menù per il pranzo domenicale dei tifosi blucerchiati, l'appuntamento con il lunch match odierno vede infatti la compagine guidata da Dejan Stankovic ospitare sul terreno di gioco del "Ferraris" i bianconeri friulani.

Si riparte dalla sconfitta beffarda di Empoli e da quel finale che ha lasciato l'amaro in bocca: "Meritavamo almeno un gol – ha confidato il tecnico serbo - è stata una prestazione ottima. C’è rimasto l’amaro in bocca e tanta rabbia che dobbiamo trasformare in convinzione. Dobbiamo continuare su questi ritmi e cambiare marcia di fronte ai nostri tifosi, fare vedere anche nel nostro stadio di che carne siamo fatti".

Trasformare la rabbia in carburante, dunque, per battere l'Udinese e continuare a mantenere vive le speranze di salvezza: "Se continuiamo con questo approccio e questa intensità – ha aggiunto Stankovic – anche gli episodi a favore arriveranno, basta poco. La Sampdoria c’è, siamo presenti in tutti i reparti, con l’Empoli abbiamo creato tanto anche davanti"

Un sguardo, poi, agli avversari di giornata: "Stanno bene, è una squadra tosta, ben allenata, a cui stanno mancando solo i risultati. Adesso siamo avversari ma là ho passato un anno bellissimo; hanno tanti giocatori bravi, velocità e bel gioco, sarà una partita tosta, una vera battaglia".

In conclusione, un pensiero dedicato a Harry Winks rientrato in campo dopo un lungo infortunio: "Sono felice che sia tornato a giocare a calcio. Ha sofferto tanto ma ci ha messo tutto sé stesso per tornare e dare una mano. Non voglio caricarlo di pressione perché è con il gruppo che possiamo uscire da questa situazione. Vedo negli occhi di tutti la voglia di ribaltare la situazione: siamo lì e non dobbiamo mollare di un centimetro" ha concluso l'allenatore della Sampdoria.

Per il mister serbo solo un dubbio di formazione: in difesa Murillo o Colley? In avanti si va verso la conferma di Djuricic titolare a supporto di Gabbiadini e Lammers, Sabiri pronto a entrare a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Amione, Colley; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

ALLENATORE: Stankovic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Success, Beto.