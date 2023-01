Meteo, nevica in alta Val Bormida: situazione sotto controllo

Dopo la spolverata di ieri, nella mattinata odierna, ha ripreso a nevicare nell'alta Val Bormida.

La dama bianca ha fatto nuovamente capolino nelle zone di Calizzano e Bardineto. La situazione, per ora è sotto controllo.

Autostrada dei Fiori segnala neve sulla A6 nel tratto compreso tra Ceva e Altare.

Le previsioni per la giornata odierna: una depressione sull'Italia centrale richiama aria umida da Nord-Est associata a deboli precipitazioni specie su rilievi più interni di A e C e versanti padani. Nevicate sopra i 400-500 m con spolverate a quote inferiori, in esaurimento la sera a partire da Levante. Venti settentrionali di burrasca (60-70 km/h) su ABC, forti (50-60 km/h) altrove con rinforzi irregolari soprattutto sui rilievi e agli sbocchi delle valli. Possibili raffiche oltre 100-130 km/h sui crinali appenninici più esposti. Condizioni di disagio fisiologico per freddo.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.