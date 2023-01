Carcare, in biblioteca una "maratona di lettura" per il Giorno della Memoria

Venerdì 27 gennaio, in occasione della ricorrenza del Giorno delle Memoria, dalle ore 10 fino alle 18 nella sala lettura della Biblioteca Centro Studi A.G. Barrili di Carcare, si terrà una “maratona di lettura” durante la quale verranno letti brani tratti da libri a tema, presenti in gran numero nella catalogazione della biblioteca carcarese.

“L'associazione il Mosaico di Carcare, l'assessorato alla Cultura e la direzione della biblioteca comunale, con la collaborazione dell'Anpi, si fanno portatori di questa memoria nella giornata a loro dedicata, in un sentimento di continuità, raccoglimento, indelebile ricordo - spiega Barbara Ricchebuono - per continuare a dare voce alle persone che hanno portato alla luce, con la loro testimonianza, l'abominio dei campi di sterminio”.

“Abbiamo pensato a questa iniziativa di letture da mettere in atto nella nostra Biblioteca - continua l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne - Chiunque può venire a leggere un brano, poche frasi o qualche pagina, oppure anche solo sedersi ad ascoltare le testimonianze raccolte nei libri che abbiamo selezionato appositamente per questa giornata. Possiamo dare anche noi un piccolo contributo alla memoria di chi non va dimenticato”.