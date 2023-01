Tovo San Giacomo ricorda la battaglia di Nikolajewka. Appuntamento il 26 gennaio alle 18

Ricorderà, a 80 anni esatti dall'accaduto, una delle pagine più cruente per l'esercito italiano durante la Seconda Guerra Mondiale il Comune di Tovo San Giacomo che giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 18:00, in piazza Don Zunino, commemorerà la battaglia di Nikolajewka.

Un evento che costò allo schieramento dell'Asse, dove oltre agli italiani si trovavano soldati ungheresi e soprattutto tedeschi, migliaia di vittime per mano sovietica. Tra le quali, per l'appunto, diversi nostri conterranei liguri e savonesi.

"Il passato purtroppo insegna poco o nulla: il ricordo della battaglia e le migliaia di vittime della Seconda Guerra Mondiale dovrebbero risvegliare nella nostra memoria collettiva cosa quelle terre desolate, fredde e lontane dell'Ucraina rappresentano per noi - afferma il sindaco Oddo - Le valli e le pianure fra di Dnieper e il Don diventarono il cimitero di oltre 95.000 italiani, giovanissimi uomini mandati al fronte, strappati dalle case e dalle loro famiglie e a questi vanno aggiunti tutti i soldati italiani catturati dalle truppe sovietiche, morti di stenti o dispersi, da soli, nel gelo dell’inverno ucraino e russo".

"Per questo, oltre a ricordare questi giovani, questo anniversario servirà anche per pregare per la pace e per la fine della guerra in quelle martoriate terre" conclude.

L'appuntamento è alle 18:00 con la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di San Giacomo e poi, a seguire, con la commemorazione e onore ai Caduti. Il tutto organizzato dal Gruppo Alpini Pietra Ligure e Val Maremola e dal Comune di Tovo San Giacomo.