Incidente stradale nella mattinata odierna a Savona, in via Ranco. L'allarme è stato lanciato per un'automobile caduta in una scarpata, pare per una manovra sbagliata.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco e i sanitari. Nessuna persona è rimasta ferita. Il veicolo incidentato è stato recuperato dai soccorritori.