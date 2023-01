Treni, aumentano i biglietti, l'assessore regionale ai Trasporti Sartori: "Lievissimo aumento per avere treni confortevoli"

L'aumento dei biglietti regionali è stato difeso dall'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori che ha definito "sterile e demagogica" la polemica sollevata dalle opposizioni.

"Il lieve rincaro dei biglietti è necessario - sostiene l'assessore - perché, come più volte detto, entro la fine dell'anno avremo la consegna degli ultimi dieci nuovi treni per un totale di 48 previsti dal Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 dalla Regione Liguria con Trenitalia. Ad oggi, ed in totale dal 2018, risultano infatti in servizio sulla rete ligure 38 nuovi elettrotreni regionali - 5 complessi Jazz, 15 Pop e 18 Rock – che hanno permesso di definire standard di qualità in progressivo miglioramento sui principali indicatori di performance, come puntualità, regolarità, composizioni e di garantire alla clientela le più innovative tecnologie di bordo, quali people counter, videosorveglianza live e wi-fi. A fine anno, quindi, l'età media della flotta ligure si attesterà a 4,8 anni a fronte dei 27 di inizio 2018: i liguri ora non viaggiano più su carrozze vecchie e malandate”.