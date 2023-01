Tetto di una casa in fiamme ad Andora, intervento dei Vigili del fuoco (FOTO)

Intervento dei Vigili del fuoco ad Andora oggi, 25 gennaio, nel primissimo pomeriggio a causa del tetto di una casa indipendente che ha preso fuoco.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.20. Secondo quanto riferito, risultano indenni gli abitanti dell’immobile ubicato in via Marchesi Maglione. Ingenti invece i danni riportati dal tetto dell'abitazione andorese, sebbene il fuoco sia stato fermato in tempi rapidissimi.

Sul posto si sono recati con tempestività la squadra dei Vigili dei fuoco di Albenga, i Carabinieri e un’ambulanza della Croce Bianca di Andora.