Benzinai, revocato il secondo giorno di sciopero

Come già deciso da Faib Confesercenti, anche le sigle Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio hanno deciso di revocare la seconda giornata dello sciopero dei benzinai partito alle ore 19 di ieri, martedì 24 gennaio, sulla rete viaria ordinaria e dalle ore 22 sulle autostrade.



La decisione è arrivata poco fa, al termine del tavolo tenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I distributori ritorneranno quindi operativi già da questa sera.



In una nota ripresa dalle agenzie le motivazioni delle due organizzazioni: "Il secondo giorno di sciopero lo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per l'esecutivo. Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il Ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l'incontro ha confermato il persistere di molte criticità".