Giorno della Memoria, consiglio regionale solenne, Toti: "Una giornata per non dimenticare"

“Una giornata per non dimenticare, una giornata importante che siamo riusciti a celebrare in Consiglio regionale secondo la sua liturgia consolidata dopo essere usciti dal Covid. Regione Liguria è stata la prima regione italiana, tre anni fa, a chiedere con un ordine del giorno l’adozione ufficiale da parte dell’Italia della definizione operativa di antisemitismo sancita dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto. Credo che sia un merito di questo Consiglio regionale, un segno di sensibilità di una terra, la Liguria, che nella tragedia della Seconda guerra mondiale ha saputo esprimere punte importanti di eccellenza, di pensiero e di azione, compresa ovviamente la medaglia d’oro per la Città di Genova a riconoscimento dell’insurrezione di popolo che ha liberato il nostro territorio ancor prima dell’arrivo delle truppe alleate. Infine, la giornata di oggi rientra nel complesso di quelle giornate fondative della nostra Repubblica, del pensiero libero e della politica libera nel nostro Paese”.