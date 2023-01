Pedonalizzazione Corso Italia a Savona, la protesta "esplode" sui social: ma c'è anche chi è "aperturista"

Ha congestionato il traffico e tolto i parcheggi e c'è anche chi cita l'ingegner Cane, personaggio interpretato e lanciato dal comico Fabio De Luigi.

Insomma non l'hanno presa bene i savonesi soprattutto sui social (nella pagina Facebook di Savonanews i commenti sono molteplici) in merito allo stop alle auto disposto dalla giunta Russo in Corso Italia dall'intersezione con via Dei Vegerio all'intersezione con via Pertinace e dall'intersezione con via Battisti sino all'intersezione con via Paleocapa.

La maggior parte dei cittadini ha puntato il dito sui problemi che la pedonalizzazione avrebbe creato soprattutto nelle ore serali, con le code sia in Piazza Saffi e in via Boselli che in Piazza Mameli. Infatti chiudendo di fatto l'opportunità alle auto di raggiungere Piazza Diaz per "uscire" dalla città (con lo sbocco da via Boselli in via dei Vegerio), il traffico si concentra soprattutto nel cuore di Savona.

"Non capisco, soprattutto, l'utilità di chiudere il pezzetto lungo una ventina di metri, che va da via Paleocapa a Via Battisti/Pertinace. Non significa nulla e contribuisce ad accumulare in Piazza Mameli tutto il traffico proveniente dalla Torretta e diretto alla Villetta che, con questa chiusura, obbligatoriamente deve andare in Piazza Mameli. Proprio una bella pensata" dice un savonese.

"Intasiamo il centro città, Savona non ha strade, dovete trovare alternative, tipo spostare la gente del quartiere più popolato, Villapiana, alla Villetta" fa eco un altro. "Da quando si sono messi in testa di farla assomigliare ad una città l hanno rovinata, Savona viveva su un ossatura di commercianti in centro, di studi, di uffici..così facendo faranno morire quei pochi rimasti...".

C'è anche però chi chiede di aspettare e vedere con il tempo come evolverà la situazione.

"Le città pedonalizzate sono indubbiamente le città più belle se devo fare un piccolo appunto lo faccio sui parcheggi ma voglio attendere prima di dare un giudizio" il giudizio di un altro cittadino. "Magari se prima di parlare si aspettasse di vedere quali sono le prossime mosse e come si evolve il traffico…è ovvio che il primo giorno e i giorni successivi ci sia più traffico ma poi la situazione si bloccherà" un altro commento "aperturista". "Ottimo, percorrere strade diverse è uno stimolo al cambiamento, soprattutto in una città immobilizzata da decenni come Savona...forza forza".

Le proposte non mancano, come invertire il senso di marcia nel tratto di piazza Mameli tra via Paolo Boselli e via Cesare Battisti. "A quel punto C.so Italia non serviva neppure e si poteva chiudere senza traumi".

Anche il mondo politico cittadino si è scagliato contro l'amministrazione e dopo il duro commento del capogruppo del M5S Manuel Meles, anche il consigliere di PensieroLibero.zero Fabio Orsi ha attaccato questa mattina.

"Tutto ha bisogno di tempo, ci mancherebbe. Tralasciamo per un attimo gli aspetti relativi al traffico e ai parcheggi ( non ho fatto la foto dietro alle mie spalle) ma concentriamoci su quanto è stato detto: 'questa pedonalizzazione ci permetterà di vivere più a pieno la città': sono le ore 8.56 di un normale giovedì lavorativo. A me sembra un deserto molto triste ma magari mi sbaglio e c’è un effettivo beneficio che momentaneamente mi sfugge".

Piazza Pertini, con la chiusura dell'ultimo tratto di Corso Italia, con il tempo è diventata una sorta di "salotto buono" della città, succederà la stessa cosa anche con Corso Italia? Solo il tempo potrà dirlo.