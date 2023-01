Attraversamento pedonale dall'hotel Torre a Celle, la richiesta della minoranza: "I residenti di via Garbasso non possono attraversare la strada"

"Nei giorni di festa del periodo natalizio abbiamo avuto modo di osservare la litoranea a ponente della nostra cittadina. Il quadro manutentivo di parte del marciapiede, delle ringhiere e degli attraversamenti pedonali mancanti e non illuminati in modo accettabile è desolante".

A dirlo è la minoranza di Uniti per Celle che presenterà un'interpellanza nel prossimo consiglio comunale di Celle chiedendo all'amministrazione di intraprendere un dialogo con Anas per la riqualificazione dell’intera zona e, "se nel caso, compartecipare alla spesa, trattandosi di riqualificare una importante zona di un paese a prevalente vocazione turistica".

"Nella zona dell’hotel Torre sarebbe opportuno pensare ad un attraversamento pedonale, da situare in prossimità della fermata dell’autobus in direzione Savona, ancora territorio di Celle Ligure - precisa il capogruppo Remo Zunino - Ascoltando le esigenze di alcuni cittadini residenti in Via Garbasso è emerso che ad essi è precluso l’attraversamento pedonale infatti, nel rispetto del codice della strada, non hanno possibilità di attraversare la statale Aurelia e in nessun posto non possono raggiungere né la passeggiata né i bagni sottostanti la fermata dell’autobus verso Varazze".

La minoranza quindi chiederà al sindaco Caterina Mordeglia e alla giunta se sono stati presi contatti con Anas per la sostituzione delle ringhiere fronte mare; se è stato organizzato un incontro con la società che gestisce le reti stradali e autostradali per verificare l’urgenza di rinforzo della massicciata a difesa della via Aurelia; se è stata presa in considerazione la predisposizione di un impianto elettrico di illuminazione (fari) sugli attraversamenti di località Roglio e nella zona di incrocio con via Maggioni (Pizzeria Mezzo Marinaio) e il rifacimento della pavimentazione nella zona dopo l’incrocio con via Pecorile, compromesso dalle mareggiate.