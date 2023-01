Giorno della Memoria, Toti: "Insegniamo ai giovani a scegliere con coscienza, coltivando l'uguaglianza e il rispetto per tutti"

“Il Giorno della Memoria è soprattutto consapevolezza di ciò che non vogliamo mai più essere, è la ferma volontà di condannare ogni forma di violenza e intolleranza. Ma è anche insegnare ai nostri giovani a scegliere con coscienza, senza commettere gli errori del passato, coltivando l’uguaglianza e il rispetto per tutti. Come diceva Primo Levi un segnalibro della memoria che non dovrà mai essere tolto”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno del ricordo delle vittime dell’Olocausto.