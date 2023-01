Doveva presentarsi in comunità terapeutica a Cairo, ma preferisce la latitanza: rintracciato a Quiliano, arrestato

Doveva presentarsi alla comunità terapeutica di Cairo Montenotte per scontare una pena alternativa alla detenzione. Invece, un 39enne condannato a oltre quattro anni di reclusione aveva preferito darsi "alla macchia" e optare per la latitanza, senza però fare i conti con gli inquirenti.

L'uomo, rinchiuso in precedenza nel carcere milanese di Bollate, era arrivato nei giorni scorsi nella nostra provincia dove avrebbe dovuto, come detto, finire di scontare la pena in Val Bormida. Nei giorni scorsi poi l'inconsueto allarme per gli agenti della Polizia savonese, avvertiti della presenza di un uomo con l'intenzione di rendersi latitante.

I successivi accertamenti hanno portato a ricostruire l'identità del soggetto, con diversi precedenti per numerosi reati, fra i quali estorsione, furto, maltrattamenti, lesioni personali ed evasione, commessi nel territorio di Savona e Milano dal 2016 al 2022.

Il ricercato, dopo poche ore è stato sorpreso all’uscita dell’abitazione di un familiare a Quiliano, pronto a dirigersi fuori regione, per darsi latitante ed è stato così arrestato in virtù di un ordine di carcerazione emesso poco prima, e poi condotto al carcere di Marassi dove dovrà espiare la pena definitiva.