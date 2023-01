Sorpresi a cedere cocaina a Pietra Ligure, 51enne e 33enne arrestati dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Pietra Ligure hanno arrestato due cittadini extracomunitari colti in flagranza durante una cessione di cocaina.

Nel corso della nottata, nell’ambito del potenziamento dei servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Comando Provinciale di Savona, i militari di Pietra Ligure hanno notato un’autovettura in sosta in una via periferica. Data la presenza di due persone a bordo in evidente attesa, i carabinieri hanno deciso di rimanere in posizione defilata ed osservare la situazione.

L’intuito del personale ha dato ben presto i suoi frutti: dopo pochi minuti, infatti, due uomini, riconosciuti poiché già noti per precedenti di spaccio di sostanze stupefacenti, un 51enne e un 33enne nordafricani nullafacenti, residenti nella piana ingauna, si sono avvicinati al veicolo effettuando un rapido scambio. A quel punto i militari sono intervenuti prontamente bloccando sia i malfattori che gli acquirenti, certificando che effettivamente era stata ceduta una dose di cocaina.

L’immediata perquisizione degli stranieri ha permesso di rivenire nella loro disponibilità una ulteriore dose della medesima sostanza illecita, pronta per la vendita, nonché la somma di 1.200 euro in contanti, probabile provento dell’attività criminale. Nella mattinata il Tribunale di Savona ha convalidato l’arresto, disponendo una misura cautelare a carico dei due imputati, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla locale Prefettura per l’uso di stupefacenti.

Nel proseguo dello stessa giornata, i Carabinieri delle Stazioni di Savona e Albenga hanno eseguito due distinti ordini di carcerazione emessi dalle Autorità Giudiziarie di Genova e Savona nei confronti di altri due 29enni nordafricani, per le ripetute violazioni delle prescrizioni a cui erano sottoposti.

"Quest’ultimi arresti confermano, ancora una volta, la massima attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere sia il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che da sempre è motivo di allarme sociale, che la tutela della legalità in generale e il mantenimento del decoro urbano nelle piazze e nei luoghi di aggregazione dei vari comuni della provincia - commentano dalla Compagnia carabinieri Savona - E’ indispensabile la collaborazione della cittadinanza, che è invitata a segnalare ai Comandi dell’Arma o al '112' ogni situazione sospetta, per rendere più efficace e puntuale il lavoro delle Forze dell’Ordine".