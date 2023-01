Varazze, incendio tetto in località Pero: tre persone evacuate, nessun ferito

E' di tre persone evacuate il bilancio dell'incendio tetto divampato nel pomeriggio in località Pero a Varazze. Le fiamme, secondo quanto riferito, hanno interessato una casa indipendente.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 14.30 in via Cravassa. Per fortuna non ci sono stati feriti. Il 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze, nonché le squadre della centrale operativa di Savona, e un'ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina.

L'incendio è stato domato. I pompieri stanno completando le operazioni di bonifica.