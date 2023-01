Varazze, tetto in fiamme in località Pero, intervento dei Vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO ORE 17.47: le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. La situazione è sotto controllo.

Intervento dei Vigili del fuoco questo pomeriggio per un incendio in località Pero a Varazze. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30 per il tetto di una casa indipendente in fiamme in via Cravassa. Secondo quanto riferito, non ci sono stati feriti.

Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del fuoco di Varazze e alcuni mezzi dalla centrale operativa di Savona. La centrale operativa del 112 ha mobilitato anche un'ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola.