80 anni fa la Battaglia di Nikolajewka, a Tovo San Giacomo una cerimonia per non dimenticare (FOTO)

"In piazza Don Zunino abbiamo ricordato l’80esimo anniversario della Battaglia di Nikolajewka". Così Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, dopo la cerimonia tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri.

"Il 26 gennaio 1943 si consumò la strage delle truppe italiane alpine in ritirata dal fronte russo. Il Corpo d'Armata Alpino subì innumerevoli perdite: alla fine della battaglia, dei 61 mila soldati partiti, ne rimasero circa 20 mila - ha aggiunto il primo cittadino - Tra loro anche l’alpino Emilio Puppo partito venticinquenne per la Campagna di Russia, a 15 giorni dal suo matrimonio, e mai più tornato a casa al Poggio. Pochissimi furono gli Alpini che alla fine della guerra tornarono in Italia".

"Sono trascorsi ottant'anni da questa pagina dolorosa di storia d'Italia e quelle terre lontane, purtroppo, sono ancora oggi teatro di guerra e luogo di morte di tanti giovani - ha proseguito Oddo - È nostro dovere rendere onore a ognuno di loro e lo abbiamo fatto, commossi, in mezzo agli Alpini. È nostro dovere essere testimoni di queste tragedie affinché la memoria non si perda e rimanga d’esempio per le nuove generazioni affinché non perdano la speranza di ricercare la pace".

"Ringrazio per la partecipazione il consigliere regionale Angelo Vaccarezza in rappresentanza della Regione Liguria, il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino e il sindaco di Giustenice Mauro Boetto. Un grazie alla Associazione Nazionale Alpini, sezione di Savona e in particolare al Gruppo Alpini Pietra Ligure e Val Maremola. Viva gli Alpini, viva gli Alpini che sono andati avanti, Viva l’Italia" ha infine concluso il sindaco tovese.