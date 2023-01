Savona, il 28 gennaio un incontro sui ministeri "istituiti"

Sabato 28 gennaio, alle ore 10 presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini si terrà un incontro sui ministeri "istituiti", ovvero accoliti, lettori e catechisti. Nella Chiesa cattolica un ministero indica un servizio svolto da un fedele, come indica peraltro l'etimologia del termine. La radice di ogni ministero cristiano sta in Cristo, che non è venuto "per essere servito ma per servire e dare la vita in riscatto per molti" (Matteo 20, 28; Marco 10, 45).