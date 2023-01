Finale, il calendario delle iniziative in programma mese di febbraio

Di seguito il calendario delle iniziative in programma nel mese di febbraio a Finale Ligure.

MOSTRE

Finalborgo, Oratorio dei Disciplinanti, Complesso di Santa Caterina, dalle 15 alle 20 (chiuso il lunedì)

“Quando l'immagine diventa poesia”. Mostra del pittore Giovanni Mazza.

MANIFESTAZIONI

Mercoledì 1

Finalborgo, Piazza san Biagio di fronte alla Basilica, ore 16:40 Visita guidata nel centro storico. Iniziativa gratuita. Per informazioni tel. 3394402668. E' possibile raggiungere Finalborgo con bus di linea TPL (linea 40/). Orari: transito da Varigotti 16,10 - transito da Finalpia 16,18 - transito da Finalmarina 16,20 - arrivo al capolinea di Finalborgo 16,25 (è disponibile anche il bus urbano Calvisio – Aquila, in transito da Finalpia alle 16.07 con arrivo a Finalborgo alle 16.18) ritorno da Finalborgo: 18,20 - oppure 18,50

Giovedì 2

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 11

BANFF Film Festival. BANFF Center Mountain Film Festival World Tour è una rassegna di film selezionati tra i finalisti all’omonimo film festival canadese di Banff Canada.

Il BANFF Italia è un appuntamento annuale che fa tappa nelle principali città italiane tra fine gennaio e i primi di aprile, con un nuovo programma di film a ogni edizione. I film proposti al BANFF in Italia sono corto e medio metraggi che raccontano storie di avventura ed esplorazione, di montagna e di action sport, ci mostrano la bellezza e la magia dei grandi spazi e veicolano valori come l’amore per la natura e il rispetto per l’ambiente.

Venerdì 3

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21:00 Un gran finale! Non c'è paragone. A cura della Compagnia "Circolo culturale Archimede".

Sabato 4

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 16:30

Pomeriggi musicali...di danza in danza! Spettacolo composto da musiche di danza multietniche (tango, valzer, musica folk) composto da brani appartenenti al repertorio classico e non dal tipico carattere “danzante”: la tradizionale tarantella e il classico valzer verranno affiancati da tanghi, balli klezmer, bossa in un rapido e variegato succedersi di impasti timbrici e ritmi arditi. Danze da tutto il mondo per “mostrare” al pubblico un quadro musicale variopinto e multietnico con riferimenti anche a musiche che hanno segnato lo stile e la storia della metà del XX secolo. Musiche di: Piazzolla, Gershwin, Rota, Brahms, Rossini e altri. Ingresso a pagamento (8€ intero, 5€ ridotto per under 18, over 65, disabili, utenti muniti di biglietto Teatro delle Udienze). A cura della Società dei Concerti.

Martedì 7 Finalmarina, Arco Margherita di Spagna, ore 16 Visita guidata al centro storico. Ritrovo sotto l'Arco di Margherita di Spagna. Iniziativa gratuita. Per informazioni: tel.3394402668

Venerdì 10

Finalmarina, Sala Gallesio, ore 21

"Lettere Volanti" ciclo di convegni. A cura dell'Associazione “Rete genitori Lettere Volanti APS".

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21:00 Un gran finale! Gildo Peragallo Ingegnere.

Sabato 11

Finalborgo, Teatro delle Udienze

Masterclass "La parola e l'azione". Tecniche di lettura, recitazione e interpretazione del verso poetico tenuta da Paola Bigatto. A cura dell'Associazione “Baba Jaga Arte e Spettacolo".

Domenica 12

Finalborgo, Teatro delle Udienze

Masterclass "La parola e l'azione". Tecniche di lettura, recitazione e interpretazione del verso poetico tenuta da Paola Bigatto. A cura dell'Associazione “Baba Jaga Arte e Spettacolo Martedì 14 Finalborgo, Piazza san Biagio di fronte alla Basilica, ore 16:40 Visita guidata nel centro storico. Iniziativa gratuita. Per informazioni tel. 3394402668. E' possibile raggiungere Finalborgo con bus di linea TPL (linea 40/). Orari: transito da Varigotti 16,10 - transito da Finalpia 16,18 - transito da Finalmarina 16,20 - arrivo al capolinea di Finalborgo 16,25 (è disponibile anche il bus urbano Calvisio – Aquila, in transito da Finalpia alle 16.07 con arrivo a Finalborgo alle 16.18) ritorno da Finalborgo: 18,20 - oppure 18,50

Venerdì 17

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21:00 Un gran finale! Sale d'attesa. A cura della Compagnia "Cosavuoichetilegga".

Sabato 18

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 16:30

Pomeriggi musicali. Progetto "Films". Quintetto di ottoni Mousikè. Ingresso a pagamento (8€ intero, 5€ ridotto per under 18, over 65, disabili, utenti muniti di biglietto Teatro delle Udienze). A cura della Società dei Concerti.

Finalborgo, Teatro delle Udienze, ore 21:00 TEATRO Labbra. In collaborazione con Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse e CSOA Zapata. Con il patrocinio di ARCIDONNA e Associazione Interculturale LE MAFALDE Di Irene Lamponi. “Io non posso essere come voglio. Io non posso essere sempre me.” LABBRA affronta in maniera divertente, spiazzante e amara i tabù legati al sesso, al corpo e al rapporto con l'altro. Si parte dalle donne ma si ingloba la società tutta. Cosa sono nella nostra contemporaneità il sesso, l'amore, la violenza? Quanto siamo liberi nelle nostre azioni quotidiane? Quanto crediamo di esserlo? Non cerchiamo una divisione tra giusto e sbagliato, tra buono e cattivo, tra morale e amorale, cerchiamo solo le sfumature del non detto. Lo spettacolo è diviso in tre parti a se stanti, che raccontano tre situazioni a diverse. Martedì 21 Finalmarina, Arco Margherita di Spagna, ore 16 Visita guidata al centro storico. Ritrovo sotto l'Arco di Margherita di Spagna. Iniziativa gratuita. Per informazioni: tel.3394402668

Venerdì 24

Finalborgo, Auditorium di Santa Caterina, ore 21:00 Un gran finale! Teatro alla carta. A cura della Compagnia "Boccascena". Sabato 25

Olle, Chiesa di San Giovanni Battista Decollato, ore 16:30

Pomeriggi musicali. Gipsy Friends. Dal swing al new flamenco. Ingresso a libera offerta. A cura della Società dei Concerti.