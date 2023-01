Primarie Pd, bagno di folla per Elly Schlein alla Sala Chiamata, "Nel partito c'è voglia di riscatto" (Foto e video)

Un pubblico così numeroso probabilmente non se l'aspettava neanche lei. Elly Schlein, candidata progressista alla segreteria del Partito Democratico ha varcato la soglia della sala chiamata del porto poco dopo le 18.30, facendosi largo tra la folla, senza però schivare gli abbracci dei militanti del Partito Democratico che oggi pomeriggio hanno sfidato il freddo per non perdersi il comizio genovese della parlamentare, ex vicepresidente dell'Emilia Romagna la stessa regione governata dal grande rivale alla corsa verso la segreteria, Stefano Bonaccini.



Accanto a lei Adelmo Cervi, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943, che ha viaggiato nelle tappe liguri con la parlamentare.





, ma non tutti i presenti sono stati conteggiati dai volontari dei Giovani Democratici che hanno accolto i numerosi militanti. Tra i presenti molti dirigenti ed esponenti del Partito Democratico e della sinistra, tra cui i parlamentari, presidente del PD ligure, il vicepresidente del consiglio regionale, il consigliere regionale, i consiglieri di Genova Civica, i consiglieri Pd, la consigliera municipale di Levante, il consigliere municipale del Medio Ponente, la sindaca di Rossiglione e vice segretaria del Pd genovese, il segretario provinciale del partito e capogruppo a Tursi, che dal palco ha ringraziato i militanti, ricordando ai suoi elettori la differenza tra la destra che governa città, regione e Paese, e la sinistra.”, ha detto riferendosi alle polemiche, "".e lo si nota dalla foga con cui il pubblico ha chiamatosul palco mentre la candidata era ancora impegnata a parlare con i cronisti che l'hanno subito braccata all'ingresso.– ha detto ai giornalisti –”.La presenza dei tanti esponenti della sinistra tra Comune e Regione, che si dice felice della partecipazione. “”.Secondo i sondaggi Bonaccini è il super favorito: “”.Il lavoro è al primo punto dell'agenda Schlein: “”.”, ha chiosato