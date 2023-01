Asl savonese e imperiese unite? "Nemmeno una bozza, solo proficua collaborazione"

Asl 1 e Asl 2 pronte alla fusione a causa della mancanza di personale? L'indiscrezione, che sta circolando ormai da qualche giorno, vedrebbe l'unione tra l'azienda sanitaria savonese e quella imperiese non solo in termini di personale sanitario ma anche di servizi.

Voci che, secondo l'Asl 2 savonese, non troverebbero particolari riscontri se non nella collaborazione reciproca tra le aziende sanitarie: "Non c'è niente attualmente allo studio riguardo ad una fusione, nemmeno una bozza - la risposta ufficiale all'indiscrezione - C'è invece proficua collaborazione tra le due Asl nell'offrire servizi ai cittadini".

La carenza di specialisti è una problematica nota, non solo a livello regionale. Non a caso le aziende sanitarie ponentine già da tempo operano su area vasta, una volontà più volte rimarcata dall'assessore regionale Angelo Gratarola. Esempi concreti? La costituzione dei dipartimenti interaziendali per il Sistema Informativo, per Neuroscienze, Immunoematologia e Medicina trasfusionale oltre al dipartimento del Farmaco del Ponente.