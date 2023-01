Dalla Gradinata Nord alla sala d'incisione: ecco "Guasto d'amore" di Bresh (VIDEO)

Era il 21 maggio dello scorso anno quando, dopo sedici stagioni nella massima serie, il popolo rossoblù salutava il "Ferraris" in un clima che tutto pareva tranne di sconforto. Ad accompagnare in campo Genoa e Bologna una Gradinata Nord nella sua versione migliore e sullo sfondo quelle note entrate poi con il loro testo romantico nelle orecchie dei genoani e non solo.

"Gli stessi colori che cadono in mare quando il sole tramonta senza salutare" il testo che campeggiava sugli striscioni a ricordare come quel ritornello era nato, in riva al mare e al tramonto, dalla chitarra del rapper di Bogliasco Bresh.

Un canto d'amore, o meglio un "Guasto d'amore" nato poco alla volta, dedicato alla sua squadra del cuore, alla sua città, diventato dalla mezzanotte appena trascorsa il nuovo singolo di Bresh, prodotto da Shune e pronto a diventare un moderno inno per i tifosi del Vecchio Balordo.