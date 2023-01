Sampdoria, prosegue il calvario: l'Atalanta non perdona e vince 2-0

Che fosse un compito arduo lo si sapeva fin dalla vigilia, nonostante ciò un buon inizio di gara aveva fatto ben sperare. Alla fine, però, la musica è sempre la stessa: anche a Bergamo la Samp a tratti non demerita, ma non segna e a festeggiare sono ancora una volta gli avversari. Al Gewiss Stadium finisce 2-0 per l'Atalanta e per i blucerchiati arriva l'ennesima sconfitta stagionale, la quinta consecutiva dopo l'exploit di inizio 2023 sul campo del Sassuolo.

Come già anticipato, l'avvio degli uomini di Stankovic era stato promettente tanto che dopo appena dieci minuti c'è voluto il miglior Musso per negare il vantaggio prima a Gabbiadini e poi ad Augello. La risposta dei padroni di casa ha portato prima Hateboer e poi Hojlund a rendersi pericolosi ma senza particolare esito. Ben diverso è quanto invece concretizzatosi al minuto 42 della prima frazione: cross di Boga e incornata di Lookman che finisce sul palo, Hateboer raccoglie la sfera e rimette in mezzo per Maehle che di testa non perdona. Atalanta in vantaggio e pochi minuti dopo squadre al riposo.

Il secondo tempo si apre con una Samp tutt'altro che arrendevole, ma il solo atteggiamento non può bastare e al 56' l'Atalanta raddoppia con un pezzo di bravura di Lookman che al termine di una progressione in velocità fulmina Audero con un diagonale imprendibile. Qui cala di fatto il sipario sulla gara, Audero limita i danni al 66' su Hojlund e alla fine anche la compagine di Gasperini si limita ad amministrare il risultato. L'ultima emozione del match è la rete annullata al giovane Malagrida (esordio assoluto in Serie A) per fuorigioco di Quagliarella: decisione ineccepibile della terna arbitrale.