Finale, 20mila tonnellate di massi per proteggere le spiagge di Marina: ecco la nuova scogliera sommersa

270 metri di lunghezza, circa 30 metri di ampiezza e con una distanza di 2 metri e mezzo dal pelo dell'acqua.

Sono solo alcuni dei numeri della nuova scogliera sommersa che proteggerà dalla furia dei marosi e dall'erosione a essi legati uno dei tesori più apprezzati di Finale Ligure: le spiagge, segnatamente quelle di Finalmarina dall'arenile antistante la caserma della Guardia di Finanza fino alla spiaggia "dei Bianchi".

La sua realizzazione, progettata dallo studio Sirito e messa in pratica dalla napoletana "Ferrara Costruzioni", azienda specializzata in questa tipologia di interventi marini che nel finalese ha già operato per la struttura quasi "gemella", ovvero quella realizzata a Varigotti, è iniziata in questo fine settimana con la posa dei primi di circa 20mila tonnellate di massi.

Il concetto progettuale con cui è stata ideata è semplice, ovvero "far sì che le onde, frangedovisi contro perdano energia evitando danni all'arenile", spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi.

I lavori dovrebbero svilupparsi su una decina di giorni lavorativi, condizioni meteomarine permettendo. Dopodiché si darà via al ripascimento: "Porteremo circa 10mila metri cubi di sabbia, materiale simile a quello utilizzato sulle spiagge varigottesi, piaciuto molto e altrettanto funzionale - spiega Guzzi - con lo scarico che avverrà sempre nei pressi della spiaggia alla foce del Pora e il posizionamento successivo del materiale nella stessa 'cella' in corrispondenza del tratto di litorale protetto dalla nuova scogliera. Questo intervento comunque verrà meglio definito nei prossimi giorni valutando diversi aspetti".

Tempistiche quindi relativamente brevi e che, comunque, non dovrebbero incidere sull'inizio della stagione turistica, solitamente coincidente per la nostra Riviera con la Pasqua. "L'obbiettivo è comunque cercare di terminare i lavori definitivamente entro la metà di marzo" aggiunge Guzzi.

Il quadro economico complessivo è di 2 milioni e 375mila euro, finanziato interamente attraverso il Pnrr dopo che la spesa era comunque stata prevista con denari governativi: "Se siamo riusciti a ottenere questi fondi dobbiamo senza dubbio riconoscere l'importanza della collaborazione di questi anni con l'Associazione Bagni Marini locale - aggiunge Guzzi - Avevamo progetti pronti nel cassetto derivanti da questa continua e costante collaborazione".

"Siamo molto contenti, dopo Varigotti dove l'investimento è stato di oltre 4 milioni e mezzo, di essere riusciti ad avviare un percorso di messa in sicurezza anche su Marina. Nel frattempo, stiamo continuando anche i lavori sul porto che nel complesso con quest'ultimo cantiere cuberanno per circa 2 milioni e 700mila euro. Possiamo dire che gli obbiettivi sulla difesa della costa, se non sono stati raggiunti completamente, sono stati almeno orgogliosamente affrontati e molti traguardati. Ma questo è sicuramente un punto di partenza e non di arrivo" chiosa Guzzi.