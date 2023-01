Pesca, vicepresidente Piana: "160mila euro alle associazioni di categoria per attività di assistenza tecnica"

Stanziati 160mila euro a sostegno delle associazioni regionali di categoria della Pesca e dell’Acquacoltura che forniranno assistenza tecnica alle imprese, su iniziativa del vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana. "Un supporto ad ampio raggio per il settore della pesca ligure – spiega l’assessore Alessandro Piana – I fondi riguarderanno diversi progetti, da presentarsi entro il 28 febbraio 2023, tra cui seminari e studi per incentivare lo sviluppo delle imprese, ricognizioni per gli ammodernamenti dei porti, per la trasformazione, la commercializzazione e la diversificazione del settore oltre all’implementazione dell’assistenza generale alle marinerie. Le ricognizioni sono funzionali al nuovo programma di fondi europei per la pesca (FEAMPA)”. Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito web regionale.