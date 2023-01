Politiche Socio-Sanitarie regionali: bando da 130.000 euro per azioni di prevenzione, prossimità e sostegno a favore dei malati di Alzheimer

Un contributo regionale di 130.000 euro per finanziare la realizzazione di azioni di prevenzione, prossimità e sostegno eseguite da organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni del Terzo Settore, a beneficio dei pazienti con Alzheimer e dei loro familiari/caregiver. Lo stanzia la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Giacomo Giampedrone, che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico.

“Con questo importante finanziamento intendiamo aiutare e proteggere i pazienti affetti da una malattia gravemente invalidante come l’Alzheimer – spiega l’assessore Giampedrone – e, con loro, i familiari e i caregiver che li assistono quotidianamente per lenire le loro sofferenze. Il bando è rivolto ad organizzazioni di volontariato, associazioni e fondazioni del Terzo Settore e rappresenta uno strumento di concreto supporto e attenzione a chi, direttamente o indirettamente, è costretto ad affrontare questa patologia. Le risorse stanziate da Regione Liguria serviranno a informare e formare famiglie e caregiver, fornire assistenza domiciliare e supporto psicologico e sociale, realizzare spazi comuni come gli Alzheimer Caffè che sono importantissimi per lo scambio di idee ed esperienze tra malati e i loro familiari. Con questo provvedimento confermiamo dunque la nostra vicinanza a una fetta importante della nostra società e del nostro sistema socio-sanitario, verso il quale Regione Liguria continua a prestare la massima attenzione”.

I progetti meritevoli di finanziamento devono contemplare le seguenti attività:

Informazione, formazione e sensibilizzazione delle famiglie, dei cargiver e dei professionisti coinvolti nella malattia dell'Alzheimer; Tutelare i diritti del malato di Alzheimer e dei suoi familiari; Realizzare servizi di prossimità quali assistenza domiciliare leggera, offerta da volontari adeguatamente formati che si recano a domicilio del paziente, intesa a garantire momenti di sollievo alle famiglie interessate; Counseling psicologico e sociale ai famigliari e ai caregiver anche informalı; Gruppi di auto-aiuto; Attività laboratoriali dedicate ai malati; Trasporto sociale; Altri servizi o interventi non finanziati dal Sistema Sanitario Regionale e/o dai Comuni; Organizzare e gestire, in collaborazione con i servizi sociosanitari del territorio, “Alzheimer Caffè” dove malati e famigliari si ritrovano in un contesto informale per qualche ora alla settimana per scambiare opinioni ed esperienze con altri malati o altri famigliari.

Il bando, corredato dei relativi allegati, sarà pubblicato sul sito internet www.regione.liguria.it nella sezione “Bandi e avvisi” e nella sezione relativa al Terzo Settore al link https://www.regione.liguria.it/homepage-welfare/cosa-cerchi/terzo-settore.html

L’avviso pubblico è rivolto alle associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore e/o Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in fase di trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o che abbiano concluso l'iter di trasmigrazione consolidando la propria iscrizione nel RUNTS, o trasmigrati dai Registri regionali e/o nazionali con ancora dei procedimenti in corso o direttamente iscritti nel RUNTS dal 23 novembre 2022, che abbiano esperienza ed operatività nel territorio ligure negli ultimi 5 anni, e da almeno 3 non continuativi, nel settore dell'inclusione sociale a sostegno delle persone con Alzheimer e dei loro familiari/caregiver.