Albenga ricorda la battaglia di Nikolayewka

Il Gruppo Alpini di Albenga, con il patrocinio del comune di Albenga, organizza domenica per domenica 5 febbraio la commemorazione del 80° anniversario della battaglia di Nikolayewka.

Il programma della manifestazione: ore 9.30 ritrovo in piazza IV Novembre, di fronte al palazzo comunale, colazione alpina e registrazione gruppi; ore 10.20 partenza del corteo lungo le vie cittadine accompagnato dal corpo bandistico Giuseppe Verdi di Albenga; ore 10.45 arrivo al Monumento dell’Alpino in piazza XX Settembre per l’alzabandiera e l’onore ai Caduti; seguirà il discorso di alcune autorità; ore 11.30 il corteo raggiungerà la parrocchia del Sacro Cuore per la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Cesare.