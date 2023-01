AISM Savona, un posto disponibile per il Servizio Civile Nazionale

"Il Servizio Civile Nazionale una possibilità unica che ti permette di essere un cittadino attivo e responsabile".

Cosi spiega l'AISM che aggiunge: "La sezione provinciale di Savona dispone di un posto per giovani che vogliono dedicare un anno della loro vita a far parte di una squadra impegnata attivamente in progetti mirati ai bisogni delle persone con Sclerosi Multipla".

Chi può partecipare? Tutti i giovani di età compresa fra i 18 e i 28 anni compiuti e che vogliano dedicare 25 ore settimanali nell'ambito di attività quali: servizi erogati dalla sezione, informazione e sensibilizzazione, supporto all'autonomia e altre attività istituzionali.

"Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 14 del 10 febbraio. Per maggiori informazioni visita Fai il servizio civile | AISM | Associazione Italiana Sclerosi Multipla oppure contatta il numero 019809495", conclude la nota.