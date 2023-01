Albenga, una 'cantata' in compagnia per festeggiare il compleanno di De André: l'iniziativa dei Fieui di caruggi

"A tutti gli amici, musicisti, cantanti, artisti... e a tutti, tutti, tutti, stonati compresi! Sabato 18 febbraio sarà il compleanno di Fabrizio De André. I festeggiamenti avverranno nella nuova piazza Fabrizio De André sul lungomare con una manifestazione spontanea alla quale tutti potranno partecipare".

Cosi commentano in una nota i Fieui di caruggi che aggiungono: "Sarà una bella 'cantata' in compagnia. Buon compleanno Faber! Inizierà alle ore 11, ma sarà meglio arrivare un po' prima. La durata potrà essere 10 minuti o un'ora o più. Si deciderà insieme sul posto. Potremo essere quattro gatti o un sacco di gente con la voglia di stare insieme. Non sarà uno spettacolo, ma un ritrovarsi nel ricordo di Fabrizio".

"Portate i vostri amici, le persone care, portate la vostra voce, i vostri strumenti se vorrete. Soprattutto portate il vostro cuore. Sarà bello cantare tutti insieme, liberamente. Purtroppo non capita spesso. In caso di adesione comunicatelo per poterne dare notizia. Per favore aiutateci a diffondere questo comunicato girandolo a tutte le persone che potrebbero essere interessate. Grazie! E buon compleanno Faber!", concludono i Fieui di caruggi.