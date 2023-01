Savona, la testimonianza delle Carmelitane nel 4° incontro della "Scuola della Parola"

Venerdì 3 febbraio alle ore 21 nella Chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Loreto Vecchia, nel quartiere Villetta a Savona, monsignor Calogero Marino guiderà il quarto incontro della "Scuola della Parola 2022 – 2023". Il tema scelto dal vescovo per il cammino di quest'anno è "Cercava di vedere chi era Gesù (Lc 19, 3). Figure della ricerca".