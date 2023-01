Marco Damonte Prioli nuovo dg del San Martino: "Porterò avanti il lavoro svolto da Giuffrida"

Sarà Marco Damonte Prioli il nuovo direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova dopo la tragica scomparsa di Salvatore Giuffrida . Una scelta condivisa tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, il Policlinico San Martino e l’Università degli Studi di Genova.



Prioli, attualmente direttore generale di Asl2, ha rivestito anche il ruolo di direttore generale di Asl1 dal 2016 al 2020 e direttore amministrativo di Asl3 dal 2008 al 2013 di Asl3.



“Si tratta di una figura professionale molto valida – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che, grazie alle sue competenze e alla sua esperienza maturata in questi anni come direttore generale di Asl1 e Asl2, saprà portare avanti in piena continuità il grande lavoro svolto dal compianto Salvatore Giuffrida, che ricorderemo sempre. A lui va ancora una volta la nostra riconoscenza per la squadra che ha saputo formare, con passione e dedizione”.