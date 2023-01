Armonie Ensemble Piano Trio: la grande classica torna alla “Mozart”

Il mese di febbraio dell'Associazione Mozart Savona si apre con una concerto davvero straordinario. Venerdì 3 febbraio, alle 17,30 presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona sarà di scena l'Armonie Ensemble Piano Trio formato da Alma di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Danilo Panico (pianoforte).

Il concerto s'intitola “Di danza in danza” ed è composto da brani appartenenti al repertorio classico e non, dal tipico carattere “danzante”: la tradizionale tarantella e il classico valzer verranno affiancati da tanghi, balli klezmer, bossa nova in un rapido e variegato succedersi di impasti timbrici e ritmi arditi. Danze da tutto il mondo per “mostrare” al pubblico un quadro musicale variopinto e multietnico con riferimenti anche a musiche che hanno segnato lo stile e la storia della metà del XX secolo. In programma musiche di Grieg, Brahms, Saint-Saëns, Rossini.

La stagione è organizzata dall'Associazione Mozart Savona e sostenuta dalla Fondazione De Mari, dal Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e da Brignolo Assicurazioni.

L'ingresso ai concerti è gratuito.

Gli artisti

Palma di Gaetano, si è diplomata in flauto col massimo dei voti sotto la guida del M° Luigi Bisanti presso l'Istituto Musicale Pareggiato di Ceglie Messapica (BR), ora sede staccata del Conservatorio “T. Schipa” di Lecce. Si è perfezionata coi maestri M. Larrieu, M. Mercelli, A. Persichilli, D. Divittorio, B. Cavallo, A. Amenduni, P.I. Artaud, M. Gatti (per flauto barocco). Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali da solista e in formazioni da Camera. Ha collaborato con l'Orchestra della Provincia di Lecce, Orchestra della Magna Grecia, Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile di Lanciano (CH), Orchestra dell’Istituto Paisiello di Taranto, Orchestra Festival Paisiello Taranto. Spesso membro di giuria in commissioni di Concorsi Nazionali e Internazionali. Ha effettuato registrazioni per varie emittenti locali e per RAI UNO. Ha conseguito il diploma di I livello in Musicoterapia con la Prof.ssa G. Mutti, presidente dell'A.I.S.Mt. di Genova. Ha preso parte all'incisione discografica dell'opera "Studi sull'intonazione del mare" di S. Sciarrino eseguita in prima assoluta al XXXIII Festival delle Nazioni 2000 Città di Castello (PG). È in possesso del diploma di direttore di coro per le scuole di ogni ordine e grado, conseguito presso la scuola biennale della Feniarco e promosso dal Ministero dell’Istruzione. Ha conseguito i Diplomi di Laurea di II Livello in Discipline Musicali, indirizzo interpretativo Flauto e Musica da Camera presso l’ Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Paisiello” di Taranto, con la votazione di 110 e lode e 110, preparando due tesi con esecuzione di brani di autori contemporanei viventi. Svolge intensa attività concertistica da solista e in formazioni da camera e intensa attività didattica attraverso “Progetti di Propedeutica Musicale” effettuati nella scuola dell’infanzia e primaria. Dall’A. S. 2010/11 al 2013/14 è stata esperto esterno di flauto presso il Liceo Classico “G. Moscati” di Grottaglie (TA). E' titolare della cattedra di flauto presso l’Istituto Comprensivo "F.G. Pignatelli" di Grottaglie (TA).

Giordano Muolo, nato nel 1970, ha studiato Clarinetto con il M° Cornelio Martina presso il Conservatorio di Musica "Tito Schipa" di Lecce. Ha effettuato una Master Class col M° Alessandro Travaglini e, a Roma, il corso annuale di perfezionamento col M° Valeria Serangeli (I Clarinetto del Teatro Carlo Felice di Genova) con la quale ha curato la revisione del Pot Pourrì de “La Traviata” scritto dal compositore ottocentesco Giuseppe Cappelli per clarinetto piccolo e pianoforte. La revisione è stata pubblicata da AIC (Accademia Italiana Clarinetto) e presentata, insieme alla sua incisione audio, effettuata dalla stessa Valeria Serangeli, sul Cd Italian Souvenir, in occasione del CLARINET FEST 2013 svoltosi ad Assisi. Ha fatto parte di diversi complessi da camera ed ha collaborato con l'Orchestra Internazionale della Magna Grecia di Taranto, Orchestra Festival Paisiello Taranto. Ha vinto numerosi concorsi Nazionali ed Internazionali. Ha tenuto, presso l'Accademia Musicale di Tirana,una Master Class per i docenti e gli allievi delle classi di Clarinetto. Svolge intensa attività didattica e concertistica da solista e in diverse formazioni da camera. Dall’A.S. 2010/11 all’A.S. 2012/13 è stato esperto esterno di clarinetto presso il Liceo Classico “G. Moscati” di Grottaglie (TA) e dall'A.S. 2009/2010 docente di Clarinetto presso il Liceo Musicale “Archita” di Taranto. Suona strumenti italiani F.lli Patricola e, dal gennaio 2017, è endorser Zac Ligature. E’ titolare della cattedra di clarinetto presso l’Istituto Comprensivo “F.G. Pignatelli” di Grottaglie (TA).

Danilo Panico, nato a Taranto nel 1976, si è diplomato in pianoforte presso il Liceo Musicale “G. Paisiello” di Taranto col massimo dei voti, lode e menzione d’onore sotto la guida del M° V. Schirripa. Durante la sua formazione musicale ha conseguito ulteriori diplomi: Diploma di laurea in pianoforte presso l’Università della Musica “M. Musorgskij” di Ekaterinburgo (Russia) nel 1997; Attestato di qualifica professionale per Maestro Collaboratore Sostituto presso il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto nel 2002; Diploma Accademico di II livello in Musica Vocale da Camera presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, sotto la guida del M° S. Allegretta, con 110, lode e plauso della commissione, motivato dalla “ricercatezza e profondità” nell’esecuzione dei Wesendonck-Lieder di Wagner e dei Kindertotenlieder di Mahler, nel 2007; Diploma Accademico di II Livello in Didattica della Musica, per la formazione dei docenti della Scuola Secondaria di I grado, con votazione 100 su 100 con lode, presso l’Istituto Musicale “G. Paisiello” di Taranto nel 2009. Ha frequentato l’Accademia pianistica delle Marche dal 2002 al 2006 sotto la guida del M° G. Luisi e del M° L. Di Bella, partecipando agli incontri organizzati dall’Accademia con persone illustri quali: R. Risaliti, L. Berman, S. Perticaroli, C. Burato, R. Cominati, R. Prosseda, F. Gamba, A. Padova, W. Blankenheim, L. Trabucco, M. Baglini e P. Masi. Si è classificato nei primi posti in vari concorsi, in veste sia solistica, sia cameristica, in più di 50 Concorsi Musicali. In qualità di solista si è esibito con notevole successo in vari teatri e sale da concerto quali: Palazzo Mansi (Lucca), Certosa di Calci (Pisa), Palazzo Pamphili (Roma), Teatro “G. Paisiello” (Lecce), Salone della Provincia di Brindisi, Teatro di Castellaneta (Taranto) e Teatro del Fuoco (Foggia). A gennaio 2006, su iniziativa dell’Accademia Pianistica delle Marche, ha partecipato all’esecuzione dell’integrale dei Concerti di Bach per tastiera e orchestra, eseguendo il concerto n. 4 BWV 1054, al Teatro Persiani di Recanati. E’ stato nominato pianista accompagnatore in vari Concorsi: IX, al X e all’XI Concorso Internazionale di Canto “Tito Schipa” di Lecce; VIII Edizione del Festival Internazionale del Sassofono, Faenza, 2006; 2° Concorso Internazionale di Corno, Sannicandro di Bari, 2007. Svolge intensa attività cameristica in Italia e all'Estero con ArmoniEnsemble Piano Trio, e fonda il Duo Klonos (con sax), il Duo InCanto (con soprano) e l'Ethos Trio (con violino e violoncello). Insegna attualmente pianoforte presso l’I. C. “Giovannni XXIII” a Sava.