Diocesi Savona-Noli: a Santuario torna l'iniziativa delle Paoline "Autori in Mostra"

Sabato 4 febbraio dalle ore 16 al Palazzo delle Azzarie, in frazione Santuario, si terrà un nuovo appuntamento con l'iniziativa culturale gratuita della Libreria Paoline "Autori in Mostra". Come di consueto ci saranno diversi ospiti con i loro interventi (per informazioni: Roberto Fiaschi, telefono 3472512535).

Francesco Creazzo parlerà del tema "Dal bozzetto all'opera finita", Giovanna Pessano e Silvio Riolfo presenteranno le loro poesie, Roberto Storace e Roberto Faretti allieteranno con il suono delle loro chitarre. Franco Caserta tratterà de "La potatura del cuore", Maria Caruso ci farà scoprire "I colori della Luna" e Tommaso Badano "La fantascienza". Al termine sarà possibile visitare l'esposizione di scultura e ceramica a cura di Laura Peluffo.

Nel contesto dell'evento da mezzogiorno da piazza Santuario partirà l'escursione "Alla scoperta del Parco dell'Adelasia", con lunghezza di 5 km e dislivello di 150 metri e della durata di 3 ore. Il costo della partecipazione è 10 € per gli adulti e 5 € per i bambini sotto i 10 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la guida Paola Bussino al numero 3490936366.