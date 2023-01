Dal palco al campo di calcio nel segno di Paganini. Eleonora Montagnana emoziona il Ferraris: "Come un sogno"

Se vi sono uno o più motivi per cui Genoa-Pisa di sabato scorso al "Ferraris" di Genova possa essere consegnata alla memoria del mondo genoano di sicuro pochi di questi sono legati al gioco visto in campo.

Nessun gol, nel complesso appena una manciata di occasioni da contarsi sulle dita di una mano in novanta minuti di partita. Insomma, una pagina di calcio tutt'altro che piacevole per gli esteti e tantomeno significativa per il risultato, nonostante sia stato utile ai rossoblù per staccarsi solitari al secondo posto che oggi, finisse il campionato, vorrebbe dire promozione diretta.

Il "bello" nel pomeriggio di Marassi è stato tutto nel prepartita e nel segno della musica. Non soltanto l'esordio ufficiale del "Guasto d'amore" di Bresh, gli altoparlanti dell'impianto genovese hanno diffuso le note graffianti, coinvolgenti e al tempo stesso affascinanti del violino della triestina Eleonora Montagnana che ha annunciato così il connubio tra Casa della Salute ed edizione 2023 del Premio Paganini.

Col suo violino, dal centrocampo ai piedi della Gradinata Nord, ha scaldato un ambiente di festa come raramente si vede in occasione di una partita di calcio: "Era un po' un sogno per me suonare in un contesto simile, un'immaginario che mi sarebbe piaciuto realizzare avveratosi per iniziativa della Casa della Salute che ha pensato al mio coinvolgimento" ci racconta Eleonora, legata a Genova proprio dalla sua grande passione nonché professione, ovvero quella del violino, strumento di Paganini, "uno dei miei autori preferiti", e, per gli amanti del pallone e dei suoi simboli, della tipica esultanza dell'allenatore Gilardino quando questi giocava e segnava raffiche di gol.

Il "Capriccio n. 24" del Maestro genovese, "Don't you worry" dei Black Eyed Peas, "Stereo Love", "Unholy", "Believe" di Cher e infine l'ormai immancabile ritmo, per uno stadio, di "Freed from desire" accompagnate con l'archetto e un moderno violino in mano al talento di Eleonora, che a 33 anni può già vantare un ricchissimo curriculum fatto anche di collaborazioni con grandi artisti della musica italiana, hanno davvero coinvolto tutto il Ferraris in attesa dei propri beniamini.

Un momento "Emozione? Sinceramente ero talmente presa dal pensare all'organizzazione dell'esibizione visto che sono stata anche regista di questa, dal funzionamento dell'apparecchiatura ai tempi della camminata, poi suonando ci si cala quasi in un'altra dimensione per cui il fattore pubblico passa, quasi non mi sono accorta del coinvolgimento che avevo creato - aggiunge - vedevo lo sventolio delle bandiere, il muoversi delle mani ma non avessi visto poi i video dopo non mi sarei accorta di aver scatenato anche i cori dei tifosi. Pensare che ho intuito solo vedendo il video che avevo alle spalle un cameraman che riprendeva lo spettacolo (sorride, ndr). Devo però dire che in un contesto così festoso è molto bello esibirsi".