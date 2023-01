Genoa, ufficiale il ritorno di Eddie Salcedo: dall'Inter in prestito con diritto di riscatto

La sua cessione, come d'altronde quelle di molti giovani del Settore Giovanile "sbocciati" in Prima Squadra appena per un paio di partite durante l'era Preziosi, aveva fatto discutere i tifosi genoani.

Ora, dopo le esperienze di Verona, Spezia e Bari, alle quali era stato ceduto temporaneamente dall'Inter che dall'estate del 2018 ne detiene il cartellino senza tuttavia averlo mai fatto esordire ufficialmente in nerazzurro, Eddie Salcedo torna nel "suo" Genoa.

Il duttile attaccante classe 2001, di origine sudamericana ma nato e cresciuto a Genova anche calcisticamente, arriva dalla società meneghina in prestito con diritto di riscatto e va a completare, dando un'opzione tattica in più a mister Gilardino, un reparto avanzato che nelle prossime ore dovrebbe vedere l'inserimento di un nuovo elemento.

Il club di Villa Rostan, che nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l'arrivo dal Venezia dell'esterno mancino originario del Suriname Ridgeciano Haps, avrebbe trovato un'intesa di massima con l'Hellas Verona sulla base di uno scambio che vedrebbe approdare agli scaligeri il portiere Semper mentre sotto la Lanterna dovrebbe approdare l'attaccante Kevin Lasagna, per il quale pare essere pronto un triennale.

Intanto si continua a lavorare anche in uscita in queste ultime battute di calciomercato, con Galdames verso la Cremonese e anche Touré, Czyborra e Yalcin in uscita.