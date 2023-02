Persone&Aziende, Federica Catani: "AIDP è uno strumento indispensabile per le nuove generazioni" (Video)

Per il ciclo Persone & Aziende, il mondo di AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale abbiamo intervistato Federica Catani, Direttore della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane; In Liguria si contano circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“La nostra scuola si occupa, da oltre 30 anni, di formazione e di sviluppo delle risorse umane nel settore logistica, trasporti e spedizioni. Realizziamo percorsi formativi sia per aggiornare e riqualificare il personale che già opera in azienda, sia per sviluppare nuove competenze e professionalità, quindi prevalentemente rivolti a persone e giovani in cerca di lavoro. Diciamo che lo sviluppo delle risorse umane fa quindi parte del nostro core business ed è qualcosa che ci riguarda molto da vicino. Siamo un’organizzazione, e il tema delle risorse umane fa ovviamente parte della nostra realtà aziendale: mettiamo a disposizione le nostre competenze per prenderci cura delle risorse umane delle nostre aziende clienti”.

Si parla molto di competenze e della loro carenza nel momento in cui profili professionali si propongono sul mercato. Voi vi occupate, vista la vostra collocazione a La Spezia, di un settore molto specifico come quello dei collegamenti via mare. C’è stato di recente anche un evento recentemente legato a questo tema..

“In collaborazione con AIDP Liguria abbiamo realizzato nel mese di settembre un evento, sotto forma di tavola rotonda, proprio volto ad approfondire i cambiamenti in atto nel settore della logistica portuale, in questo momento importante di transizione digitale. È stato interessante il confronto fra professionisti del settore per vedere come le competenze e la formazione devono rispondere a questi processi di cambiamento. È stato quindi un evento che ha messo in luce l’importanza della formazione in rapporto ai grandi temi della digitalizzazione e dell’innovazione”.

Parlando di AIDP, come mai ha deciso di aderire a questa associazione e quali sono gli aspetti positivi di appartenere a questa realtà?

“Ho aderito all’associazione AIDP su proposta di Massimo Lavezzini, responsabile delle risorse umane di PSA SECH Terminal Container Porto di Genova. Devo dire che è stata una proposta che ho accolto molto volentieri e che ha rivelato nel tempo la propria utilità. La nostra scuola ha sempre trattenuto un rapporto di collaborazione con Lavezzini, in quanto abbiamo partecipato insieme a tavoli nazionali che approfondivano il tema della formazione nel settore logistica e trasporti, ed è stata occasione per acquisire altri contatti di AIDP Liguria, con il presidente Gianluca Caffaratti, con il vice presidente Stefano Ferraro, creando una rete molto interessante in cui la nostra scuola crede moltissimo. Al di là dello sviluppo di esperienze e competenze professionali, il valore più grande in cui crede la nostra scuola è nella possibilità di fare rete, sia con funzioni analoghe alla nostra, ma proprio con tutti gli stakeholder e tutti i soggetti che a vario titolo sono impegnati nello sviluppo di una vera e propria cultura in ambito della logistica portuale”

Visto che avete a che fare con le nuove generazioni, se dovesse rapportarsi con i ragazzi e con chi deve creare la propria professionalità, consiglierebbe una realtà come AIDP come strumento in più?

“Non è solo uno strumento in più, ma è indispensabile. Quello che serve ai giovani in questo momento storico non è solo la possibilità di trovare un lavoro, ma di essere orientati rispetto a quello che il settore offre. Trovare delle dimensioni associative come quelle di AIDP, che è organizzata a livello regionale e di settori di riferimento, è fondamentale proprio perché i nostri contatti di principali riferimento sono quelli del cluster marittimo. C’è quindi la possibilità per un giovane di conoscere rispetto al proprio settore quali sono le opportunità e le aziende che operano all’interno di questo panorama, conoscere le realtà che si occupano di formazione, di accompagnamento al lavoro, serve sia a trovare un’occupazione sia ad avere una visione a 360 gradi di quello che il settore, così complesso, offre. Associarsi apre a un contesto privilegiato di conoscenza”.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php.