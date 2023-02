La letteratura per l'infanzia di Mario Lodi in scena con Giorgio Scaramuzzino alla Ubik di Savona

Nuovo appuntamento presso la libreria Ubik di Savona, in Corso Italia, nell'ambito di del "Zerodiciannove", il primo festival della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza di Savona.

Questo incontro, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, avrà al centro il libro dal titolo "Cipì e Bandiera in scena" e si terrà il 3 febbraio alle 16:30 con la conduzione dell'attore e scrittore Giorgio Scaramuzzino che racconterà in versione teatrale due classici per l'infanzia di Mario Lodi per celebrare il centenario della sua nascita.

Un incontro perfetto per i piccoli amanti delle storie e del teatro e, soprattutto, per tutti gli adulti che vogliono giocare a fare teatro con i bambini. Due storie profonde che affrontano in modo simbolico e metaforico il tema della crescita. Due favole che spronano alla curiosità e al coraggio, elementi fondamentali per accompagnare i bambini nel cammino della vita.