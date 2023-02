Per San Valentino regala un'avventura indimenticabile allo Stura River Village & Rafting

Il Buono Regalo San Valentino STURA RIVER VILLAGE & RAFTING è l'ideale per trascorrere un romantico weekend in uno CHALET oppure per affrontare una emozionante discesa in RAFTING.

Il buono è utilizzabile presso Stura River Village, utilizzabile dal 13 maggio al 15 ottobre 2023 con prenotazione obbligatoria facendo riferimento al Buono Regalo "San Valentino".

Per ricevere il buono contattare telefonicamente o con WhatsApp al +39 338 1011194 o con e-mail

info@sturarivervillage.it

"Siamo entusiasti di offrire questa opportunità per celebrare San Valentino con un regalo differente e un po’ insolito - ha dichiarato Paolo Camurati titolare del centro della Valle Stura di Demonte - Siamo certi che questa esperienza emozionante e romantica sarà l’occasione di un ricordo indelebile per tutte le coppie che decideranno di regalarsela."

https://www.sturarivervillage.it/buono-san-valentino-2023/