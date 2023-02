Savona, in Provincia una conferenza dal titolo "Iran, quale futuro per il Paese?"

Si terrà oggi alle ore 16 nella sala consiliare della Provincia di Savona una conferenza sulla situazione dell'Iran oggi, i diritti umani, il diritto internazionale e il futuro del Paese.

I relatori saranno i giornalisti Stefano Piazza di Panorama e la Verità e Laura Silvia Battaglia di Radio 3 Mondo, entrambi grandi conoscitori dell'area. Interverrà anche Lion Udler, esperto israeliano di antiterrorismo

"Conoscere e capire quello che succede in Iran è di fondamentale importanza, perché l'Iran non è un Paese lontano ma una grande potenza mondiale la cui azione in politica interna o estera si ripercuote su tutto il mondo. Pensiamo alla fornitura di droni e al supporto con le proprie milizie proxy di Hezbollah alla Russia in guerra con l'Ucraina", spiega l'associazione Italia Israele di Savona.

L'evento è aperto al pubblico e patrocinato dalla Provincia di Savona, dall'ordine Giornalisti della Liguria e dall'Ordine Avvocati di Savona.