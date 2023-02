Telefono Donna, apre a Carcare uno sportello antiviolenza

Aprirà il 9 febbraio al secondo piano della casa municipale lo sportello di Telefono Donna, il Centro antiviolenza della provincia di Savona.

Questa settimana è stata firmata la convenzione per l’utilizzo gratuito dei locali alla presenza del presidente Giuliana Lavagna e della vice Elena Banducci, nonché dell’assessore Enrica Bertone che ha seguito l’iter per riportare a Carcare questo importante punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto e assistenza.

Telefono Donna opera dal 1985 a Savona e ha seguito centinaia di casi di violenza di genere. Continua ad essere, avvalendosi di volontarie esperte e qualificate, affiancato dalle istituzioni che sostengono il progetto per dare coraggio e aiuto alle vittime soggiogate da uomini senza scrupoli.

“Sono davvero soddisfatta e ringrazio l’associazione per aver accolto il mio invito - sottolinea Bertone - Purtroppo anche nelle piccole comunità come la nostra si registrano malesseri e situazioni di disagio da parte di alcune donne che subiscono violenza, sia essa fisica, morale, economica o altro. Prima della pandemia a Carcare c’era uno sportello che poi, per mancanza di volontarie idonee, ha smesso di operare. Ora possiamo nuovamente garantire questo servizio, che per ora sarà attivato ogni secondo giovedì del mese, dalle 16 alle 18, proprio all’interno del municipio”.

Per info e appuntamenti occorre contattare il numero 3276228267 (dalle 9.30 alle 12.30) o lo 019/8313399 (dalle 15.30 alle 18, segreteria telefonica H24).