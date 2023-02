Aggressione ad un milite della Croce Oro, disposta la comunità per il 16enne, per il 17enne un progetto di recupero

Lo avevano accerchiato con il volto coperto dal cappuccio e prima lo avevano tenuto da dietro per le spalle strattonandolo e spintonandolo e poi lo avevano fatto cadere provocandogli delle lesioni guaribili in 25 giorni.

Questa mattina è stato convalidato l'arresto nel Tribunale dei Minori di Genova di un 16enne e un 17enne che insieme a l'unico maggiorenne e altri tre al momento rimasti ignoti, avevano aggredito e derubato un 22enne milite della Croce Oro di Albissola Marina nei giardini di Piazza delle Nazioni a Savona.

Il Giudice per le Indagini Preliminari Daniela Verrina ha disposto per il classe 2006, difeso dall'avvocato Luca Battaglieri, la collocazione in una comunità e il classe 2005 invece, assistito dal legale Alfonso Ferrara, dovrà rimanere nella sua abitazione e potrà uscire solo per andare a scuola e seguire un progetto di recupero socioeducativo.

Il gruppo dopo aver buttato per terra il milite, avevano iniziato a frugargli nelle tasche e gli avevano sfilato il portafoglio prendendo il bancomat e i soldi all'interno e il telefono cellulare per poi scappare. Però dopo pochi secondi erano tornati indietro e gli avevano strappato dal polso inoltre con violenza l’orologio, minacciandolo con la frase “se ti alzi sei finito”.

Gli agenti della squadra mobile della polizia si era messi subito alla ricerca dei rapinatori, trovandoli pochi minuti dopo nella zona tra la piazza e la stazione. Sentendosi scoperti, i tre si erano dati alla fuga a piedi, ma era stati presi dalla Squadra Mobile e dai poliziotti della Polizia Ferroviaria, avvisati dalla sala operativa.

L'unico maggiorenne, 19enne, è stato interrogato ieri in Tribunale a Savona dal Gip Alessia Ceccardi e ha dichiarato di aver partecipato alla rapina.

Sono in corso le indagini per individuare gli altri tre complici.