Autostrada A10, tir perde carico di olive: traffico nel caos tra Arenzano e Voltri

Ancora una mattinata da dimenticare per la viabilità autostradale di Genova.

Poco dopo le 8 di oggi un camion carico di olive che viaggiava sulla A10 Genova - Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure, ha perso il carico sulla carreggiata all'altezza di Arenzano.

Una lunga fila di auto e mezzi pesanti si è formata sul tratto che ha raggiunto i 7 chilometri.

Per chi procede in direzione di Genova, è possibile utilizzare la viabilità ordinaria anche se si segnalano le prime difficoltà per l'afflusso dei veicoli.