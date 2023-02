Lutto a Laigueglia: addio al pianista Gino Casalino, aveva 89 anni

Aveva 89 anni e fino all'ultimo giorno della sua vita è rimasto incollato al suo pianoforte per suonare i più bei motivi della storia della musica. Gino Casalino era un eccellente pianista richiestissimo da decenni da tutti i locali della riviera ligure.

Il suo era un repertorio ricchissimo. Se qualcuno gli richiedeva un motivo anche popolarmente sconosciuto, Gino non aveva problemi di cercarlo al computer, lo strimpellava subito prima per chiedere conferma e poi lo suonava per intero.

Era un musicista appassionato come quasi tutta la sua famiglia: il fratello più giovane Augusto mancato prematuramente pochi anni fa, la nipote Ina che è stata show girl ed ora a Roma dirige una scuola di canto e il secondo cugino Franco Fasano, noto cantautore.

Laigueglia tutta lo ricorderà sicuramente con tanto affetto. Era presente sempre a tutti gli eventi della sua cittadina contribuendo con il suo talento artistico di lungo corso. Lascia la moglie Agnese, i figli Franco, Giorgio e Antonietta con i nipoti.

I funerali si svolgeranno lunedì 6 febbraio pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Matteo, dove domani, sabato 4 febbraio alle ore 16.30, sarà recitato il Santo Rosario.